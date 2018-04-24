Стало известно число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи

В результате столкновения на Батумском шоссе в Сочи автобуса МАЗ с маршруткой, в которой находились семь пассажиров, пострадали четыре человека, сообщили представители Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю, передает РИА «Новости».

«В ДТП с участием двух пассажирских автобусов пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Отмечается, что всем пострадавшим в результате ДТП было назначено амбулаторное лечение. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что маршрутка с семью пассажирами столкнулась с автобусом в Сочи.