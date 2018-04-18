Бронированный лимузин Путина выставлен на продажу за 8,5 млн рублей
Лимузин, на котором передвигался президент России Владимир Путин, выставлен на продажу за 8,5 млн рублей. Объявление размещено на портале «Аuto.Ru».
Сейчас бронированный Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Автомобиль имеет пробег 88 тысяч километров. Мощность 5,8-литрового мотора составляет 367 лошадиных сил. В объявлении утверждается, что машина имела одного владельца.
«Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», — говорится в объявлении.
Кроме того, продавец заявил, что автомобиль произведен по спецзаказу на заводе. Полная бронекапсула, класс бронирования B7/B7.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин пересядет в новый лимузин проекта «Кортежа».