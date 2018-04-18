Бронированный лимузин Путина выставлен на продажу за 8,5 млн рублей

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Лимузин, на котором передвигался президент России Владимир Путин, выставлен на продажу за 8,5 млн рублей. Объявление размещено на портале «Аuto.Ru».

Сейчас бронированный Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Автомобиль имеет пробег 88 тысяч километров. Мощность 5,8-литрового мотора составляет 367 лошадиных сил. В объявлении утверждается, что машина имела одного владельца.

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«Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», — говорится в объявлении.

Кроме того, продавец заявил, что автомобиль произведен по спецзаказу на заводе. Полная бронекапсула, класс бронирования B7/B7.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин пересядет в новый лимузин проекта «Кортежа».