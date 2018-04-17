В Кривом Роге при столкновении маршрутки, автомобиля и автобуса погибли семь человек

В украинском Кривом Роге произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погибли семь человек и еще 12 пострадали. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. Маршрутка №261 двигалась по направлению от 95-квартала. Проехавшая на мигающий желтый сигнал светофора Mazda протаранила ее, из-за чего маршрутный автомобиль отбросило под колеса автобуса.

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По имеющейся информации, семь человек погибли на месте. Кроме того, число пострадавших может составлять от 12 до 17 человек. В настоящее время движение на этом участке дороги перекрыто.

Ранее сообщалось, что под Ярославлем сотрудник правоохранительных органов на служебном автомобиле врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадали три женщины, двум из них потребовалась госпитализация.