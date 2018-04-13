Губернатор Вологодской области объявил траур по семи погибшим в ДТП

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура по погибшим в автокатастрофе на автодороге А114 Вологда-Новая Ладога

«Принял решение завтра, 14 апреля, объявить на один день на территории региона траур. В этой связи прошу глав городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия», — написал Кувшинников в своем твиттере.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверяют обстоятельства ДТП с семью погибшими под Вологдой.

По словам представителя регионального ГУ МЧС, на данный момент известно также о трех пострадавших в ДТП, в настоящий момент спасатели проводят их деблокировку из автомобилей.