В Британии более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов

В британском городе Лутон в результате ДТП с участием двух автобусов пострадали 13 человек, передает Sky News.

По данным телеканала, инцидент произошел в центре города. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Как отмечается, несколько человек были заблокированы в одном из автобусов. Однако, их освободили прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб.

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Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Лутона.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш в аварии с автобусом погибли восемь человек.

При этом около 26 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП.