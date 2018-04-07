Шесть человек погибли в ДТП с полицейским в Свердловской области

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о гибели шести человек в ДТП с участием двух машин, в одной из которых находился сотрудник конвойной службы местного ОВД, в районе девятого километра трассы Камышлов — Ирбит, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись на сухой ровной дороге два автомобиля — Hyundai Accent и ВАЗ-21015. В результате погибли шесть человек — трое в одном автомобиле и трое в другом», — сказал Горелых.

По его словам, ДТП произошло в 15.40 мск. По словам Горелых, в автомобиле ВАЗ находилась семья из трех человек — отец, мать и сын 2000 года рождения, в иномарке — женщина и двое мужчин, 1991 и 1996 года рождения, один из которых оказался сотрудником конвойной службы местного ОВД, на котором не было формы в выходной день. По факту произошедшего открыто уголовное дело в соответствии со статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».