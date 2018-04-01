Под Рязанью восемь иностранцев попали в больницу, протаранив столб

В Рязанской области в серьезную аварию попал микроавтобус, перевозивший иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«1 апреля, около 5:30 на 377 км трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП пострадали восемь человек. Все они жители Кыргызской республики. Микроавтобус Honda, направлявшийся со стороны Мордовии в Москву, врезался в столб», — говорится в сообщении.

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Чиновники отметили, что пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.

«Состояние пациентов тяжелое. Больные прооперированы. Собран врачебный консилиум, который определит необходимость транспортировки больных для оказания дальнейшей профильной помощи на областном уровне», - отмечается в сообщении.