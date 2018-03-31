В Москве у 37-летнего безработного угнали внедорожник за 5 млн рублей

В московском районе Солнцево неизвестный угнал иномарку у безработного. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«30 марта в 12:55 на службу «02» от 37-летнего неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Солнцевский проспект, д. 17, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 29 марта до 12:50 30 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 5 млн. 80 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.