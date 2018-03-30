СМИ: Uber «решил вопрос» с семьей погибшей в ДТП с участием беспилотного автомобиля
Адвокаты компании Uber урегулировали разногласия с семьей женщины, погибшей в американском штате Аризона в результате ДТП с участием беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The Phoenix New Times.
По словам адвоката семьи, вопрос с Uber был разрешен.
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Однако, адвокат отказалась сообщить какие-либо подробности данного соглашения.
Ранее СМИ сообщили, что у беспилотных машин Uber были проблемы до смертельной аварии.