СМИ: Uber «решил вопрос» с семьей погибшей в ДТП с участием беспилотного автомобиля

Адвокаты компании Uber урегулировали разногласия с семьей женщины, погибшей в американском штате Аризона в результате ДТП с участием беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The Phoenix New Times.

По словам адвоката семьи, вопрос с Uber был разрешен.

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Однако, адвокат отказалась сообщить какие-либо подробности данного соглашения.

Ранее СМИ сообщили, что у беспилотных машин Uber были проблемы до смертельной аварии.