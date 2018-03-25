Четыре человека погибли в ДТП в Челябинске

В результате ДТП в Челябинске погибли четыре человека и один пострадал. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

«В субботу, 24 марта, поздно вечером водитель Renault при повороте налево въехал в едущий во встречном направлении Mercedes», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, от полученных травм на месте происшествия скончались оба водителя и два пассажира Renault. Пассажир Mercedes был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП под Новороссийском погибли два человека.