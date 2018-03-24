В Челябинске задержали стрелявшего по машине скорой помощи

Полиция задержала жителя Челябинска, подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия по автомобилю скорой помощи. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками полиции по «горячим следам» задержан подозреваемый, 19-летний житель Ленинского района. Он пояснил, что, находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, молодой человек находится в отделении полиции, пневматическое оружие у него изъято.

Ранее сообщалось, что в Челябинске автомобиль скорой помощи попал под обстрел.