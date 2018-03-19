Автоэксперт прокомментировал последние изменения в ПДД

В требовании к водителям надевать при выходе из автомобиля в темное время суток одежду со светоотражающими элементами много полюсов. Об этом «Пятому каналу» заявил руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения и член Общественного совета при МВД РФ Константин Крохмаль.

Он отметил, что большое количество дорог в стране не только не освещены, там даже нет мобильной связи, и в таких условиях эта идея достаточно адекватная. Но только если она носит рекомендательный характер а не обязательный. Каждый человек должен сам делать свой выбор, считает Крохмаль.

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Он отметил, что нововведение может стать причиной нездорового ажиотажа, как было со знаком «Шипы», когда треугольник с буквой «ш» превратился в огромную проблему и многие стали на этом зарабатывать.

«В Москве я лично видел, когда проходили в пробках подходили ушлые торговцы и предлагали этот кусок бумажки, размноженный на принтере водителям. Если так же будет с жилетами, а сейчас жилет стоит в магазинах спецодежды где-то от 130 рублей и выше, если сумма подскочит в 2, в 3, в 5 или в 10 раз, до 1000 рублей, я категорически это отрицаю и категорически против того чтобы делать этот ажиотаж», — сказал Крохмаль.