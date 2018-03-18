В ЦИК заявили о порче в Одессе машин российских дипломатов

В ЦИК поступают сведения о порче в Одессе российского имущества, передает РИА «Новости» заявление члена ЦИКа Василия Лихачева.

«Поступают факты порчи российского имущества — были испачканы машины …, принадлежащие нашим дипломатам», — сказал Лихачев.

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По его словам, несколько часов назад Нацгвардия в Одессе около участка у генконсульства России объявила, что там обнаружена бомба, чем парализовала все движение к диппредставительству.

Ранее сообщалось, что все дипломатические здания России на территории Украины в ночь на 18 марта были блокированы силовиками.