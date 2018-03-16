Безопасность на городском транспорте Москвы усилят в день выборов президента

Безопасность на городском транспорте Москвы усилят 18 марта — в день выборов президента России, передает РИА «Новости» заявление главы департамента транспорта Максима Ликсутова.

«Будут усилены меры безопасности на всех видах транспорта», — сказал он.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам прийти на выборы 18 марта.

Путин добавил, что за кого отдать свой голос — личное решение каждого человека.