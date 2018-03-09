В Москве из-за столкновения четырех машин на Волгоградском проспекте пострадали двое

В Москве в результате столкновения четырех автомобилей на Волгоградском проспекте пострадали два человека, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 42 по Волгоградскому проспекту столкнулись четыре транспортных средства — BMW, Skoda, Chrysler и Kia», — рассказали в столичном управлении ГИБДД.

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По предварительной информации, пострадали два человека. Отмечается также, что из-за ДТП ограничено движение по проспекту в сторону центра.

Ранее на Можайском шоссе на западе Москвы произошла авария с участием восьми автомобилей.