В Самарской области фура въехала в маршрутку, есть жертвы

В Самарской области фура врезалась в маршрутный автобус, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и пострадали девять. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария произошла днем на на 966 км трассы М5 «Урал» при подъезде к Жигулевской ГЭС. Фура Volvo врезалась в легковую машину Skoda, а затем в «Газель», следовавшую по 137 маршруту. Из-за столкновения большегруз и маршрутка перевернулись.

Реклама

По данным агентства, у фуры предположительно отказали тормоза.

Ранее в Якутии на автомобильной дороге «Вилюй» произошло возгорание маршрутного такси, в котором находились водитель и семь пассажиров.