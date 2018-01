В США водитель под наркотиками протаранил второй этаж стоматологической клиники

В США в городе Санта-Ана автомобиль на большой скорости въехал в здание стоматологической клиники, сообщает The Los Angeles Times .

По данным полиции, водитель въехал в отбойник, после чего машину подбросило в воздух и закинуло на второй этаж здания.

Водитель, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения.

В результате инцидента водитель и пассажир были госпитализированы, в здании никто не пострадал.

Car goes airborne, crashes into 2nd-floor dental office in Santa Ana https://t.co/8v5SLzv3MG pic.twitter.com/hCyHEQR6zZ