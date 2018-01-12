Водителю наехавшего на людей у «Славянского бульвара» автобуса предъявили обвинение

Водителю автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», предъявили обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус въехал в остановку в Москве.

Днем 25 декабря пассажирский автобус внезапно въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате чего погибли четыре человека.