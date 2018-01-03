При столкновении двух легковушек в ХМАО погибли 10 человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В Октябрьском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли 10 человек, среди них — четверо детей», — заявил источник.

В региональном управлении МЧС информацию о ДТП подтвердили, однако не уточнили число погибших.