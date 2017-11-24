В МВД назвали предварительную причину ДТП с пятью погибшими в Чувашии

Причиной ДТП с Чувашии, которое привело к гибели пяти человек, по предварительной версии, мог стать выезд микроавтобуса на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд иномарки на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Чувашии в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли пять человек и двое пострадали.