В Псковской области угонщик без прав устроил ДТП с тремя погибшими

В Псковской области произошло смертельное ДТП, которое устроил водитель, угнавший автомобиль у своей сожительницы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария произошла вечером 19 ноября на 5-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники. По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Нивой», за рулем которой находился 80-летний пенсионер.

Реклама

В результате столкновения до приезда «скорой помощи» погиб водитель иномарки и его 45-летний пассажир - житель Великолукского района. Пожилой водитель «Нивы» позже скончался в реанимации.

Мальчик 2004 года рождения, который сидел на заднем сиденье Nissan, находится в реанимации с множественными травмами, переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, разрывом части внутренних органов. Подросток является сыном погибшего пассажира иномарки.

В ГИБДД выяснили, что водитель иномарки не имел водительского удостоверения, автомобиль он без разрешения позаимствовал у своей сожительницы - 33-летней жительницы Великих Лук, которая обратилась в полицию с заявлением об угоне автосредства.