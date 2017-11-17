МВД отказалось раскрывать причины запрета на прием на работу новых сотрудников ГИБДД

Пресс-центр МВД России ответил на запрос «Газеты.Ru» с просьбой прокомментировать информацию издания о том, что с 30 октября за исключением некоторых подразделений по всей России запрещен прием на работу новых сотрудников ГИБДД.

«УОС МВД России Ваше обращение совместно с компетентным подразделением рассмотрено.Сообщаем, что запрашиваемые Вами сведения носят служебный характер. В связи с этим, предоставление данной информации считаем нецелесообразным».

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«Газета.Ru» 3 ноября первой сообщила о запрете, ссылаясь на внутренние документы ведомства. Сами сотрудники полиции на профильном форуме отмечали, что с 30 октября также запрещены и переводы в другие подразделения действующих сотрудников ГИБДД.

Причина запрета во внутренних документах не указывалась, отмечалось лишь, что он будет действовать до особого распоряжения.