Пострадавшие в ДТП в Марий Эл находятся в тяжелом состоянии

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Трое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«В больнице остаются четыре человека, из них трое — дети. Состояние тяжелое», — сказали в штабе.

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ДТП произошло 16 ноября около 17.30 на трассе «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». По предварительным данным следствия, водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет.

Ранее сообщалось, что в республике объявили траур по погибшим в аварии.