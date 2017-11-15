Столкнувшийся с поездом в Подмосковье «КамАЗ» принадлежит Минобороны

Грузовик «КамАЗ», который накануне столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Московской области, принадлежит Министерству обороны России, передает РИА «Новости».

«По информации с места, 14 ноября 2017 года автомобиль под управлением военнослужащего по контракту двигался в конце колонны и, проезжая переезд, был задет пригородным электропоездом», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Реклама

Отмечается, что в грузовике, кроме водителя, никого не было.

«Движение электропоездов не нарушено. Причины происшествия устанавливаются», — добавили в ЗВО.

Ранее сообщалось, что поезд врезался в «КамАЗ», стоящий на железнодорожном переезде в Подмосковье.