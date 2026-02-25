Размер шрифта
Стали известны подробности о состоянии полицейского, пострадавшего на Савеловском вокзале

Mash: полицейский, пострадавший на Савеловском вокзале, перенес операцию
Shutterstock/FOTODOM

Полицейский, пострадавший при взрыве на вокзале в Москве, пережил хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, сейчас состояние мужчины оценивают как стабильно тяжелое. Специалисты удалили крупные осколки. Пациенту предстоит еще одна операция, но ее проведут, когда состояние улучшится.

«Второй раненый полицейский идет на поправку», – сообщается в публикации.

Инцидент, во время которого пострадали оба полицейских, произошел на Савеловском вокзале в Москве. По версии следствия, мужчина взорвал устройство около машины, где находились сотрудники ДПС.

В результате четверо человек, включая подрывника, получили травмы. Мужчину и одного сотрудника ДПС спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что подрывник является уроженцем Удмуртии. Он якобы брал деньги в офисах микрозаймов и не платил, из-за чего у него появились долги.

Ранее стала известна мечта террориста-смертника, устроившего взрыв у Савеловского вокзала.

 
