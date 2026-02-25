Странам Европы следует остановить поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки в своем блоге.

«Лидерам европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Германия и Италия, поддерживающим президента Зеленского, следует изменить свой образ мышления», — написал парламентарий.

Судзуки добавил, что при затягивании конфликта на Украине последствия будут становиться хуже. Депутат отметил, что надеется на достижение прекращения огня, мирное соглашение и мира.

Накануне постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада передали Украине прямой военной помощи на €126 млрд с февраля 2022 года. По его словам, ни для кого не секрет, что сегодня против РФ воюет вся военно-промышленная машина стран-членов НАТО.

