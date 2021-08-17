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Автомобили

Пикапы Toyota и мотоциклы. На чем талибы* захватили власть в Афганистане

Талибан* вошел в Кабул на пикапах Toyota Hilux

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Излюбленный транспорт талибов* еще с 1990-х годов – пикапы Toyota Hilux, славящиеся своей надежностью и безотказностью

Излюбленный транспорт талибов* еще с 1990-х годов – пикапы Toyota Hilux, славящиеся своей надежностью и безотказностью

Rahmat Gul/AP
На фотографиях и видеокадрах, сопровождавших захват талибами* территории Афганистана, можно заметить любимый вид транспорта афганских боевиков — пикап Toyota Hilux. Эти и другие машины еще с девяностых стали культовыми для них. Подробнее об автомобилях новых хозяев Кабула — в материале «Газеты.Ru».

Спустя 20 лет пикап Toyota Hilux вновь стал символом и неформальным воплощением на улицах Кабула власти «Талибана (организация запрещена в России)». До вторжения американцев в Афганистан в 2001 году талибы активно использовали эту машину — и не только в военных целях.

На них, например, передвигалась милиция — талибы в черных тюрбанах с АК-47 могли в любой момент спрыгнуть из кузова вниз и, к примеру, избить женщину за то, что у нее мелькнули оголенные лодыжки, либо запереть мужчину в транспортном контейнере на три недели, пока его борода не вырастет до разрешенной длины. Или — затащить привязанным на веревке обвиняемого в прелюбодеянии или богохульстве на футбольный стадион для казни.

Впервые партия пикапов Toyota Hilux попала в руки талибов после захвата Кабула в 1996 году. Несколько сотен этих автомобилей была поставлена из Канады в Афганистан в качестве помощи правительству Бурхануддина Раббани, после его падения пикапы достались террористам.

Машины хорошо себя зарекомендовали прочностью и живучестью,

а изображенный на заднем борту пикапов из канадской поставки кленовый лист впоследствии приобрел символическое значение для джихадистов. После вхождения американских войск в Афганистан в 2001 году его находили вытатуированным на их телах, писалBloomberg.

Не только Toyota

Пикапы со смонтированным на них вооружением широко применяются в условиях гражданских войн и локальных вооруженных конфликтов — там, где у воюющей стороны нет ресурсов удерживать сплошной фронт, в ход идет тактика быстрого перемещения мобильных групп на автомобилях.

Кадры фотохроники с места событий свидетельствуют, что пикапы в качестве базы для установки тяжелого вооружения широко используются в Афганистане и сейчас.

Теперь джихадисты не ограничиваются японской техникой.

К примеру, темно-зеленый Ford Ranger, на котором передвигаются люди в штатском и со стрелковым оружием, был изначально предназначен для подразделений афганской полиции. Сейчас на полицейских пикапах уже разъезжают вооруженные люди в черных тюрбанах.

Только в июле 2021 года, в ходе начала массированного наступления боевиков, в их руки попало порядка 700 единиц внедорожников и грузовиков, в свое время проданных или переданных американцами афганской армии, а также десятки бронетранспортеров и артиллерийских систем, пишет Forbes на основе анализа фотографий и видеоизображений захваченных машин.

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Пикапы Ford Ranger намного более широко распространены сейчас, чем Toyota, однако принцип использования остался неизменным.

Пикапы Ford Ranger намного более широко распространены сейчас, чем Toyota, однако принцип использования остался неизменным.

Reuters

По афганским дорогам ездит не самая новая модель пикапа Ford Ranger – второе поколение выпускалось с 2006 по 2011 год.
Для афганской полиции был выбран самый вместительный вариант – с двухрядной пассажирской кабиной. Среди дополнительного оборудования пикапа – металлический силовой бампер и лебедка. Такой автомобиль, в зависимости от модификации, способен нести более тонны полезной нагрузки – при этом, к примеру, масса советского крупнокалиберного пулемета КПВТ вместе со станком – порядка 150 кг.

Американское наследие

Многоцелевые внедорожники HMMWV активно использовалась американской армией с середины 1980-х годов. Много их осталось и в тех странах, где на протяжении десятилетий присутствовали американские войска – в том числе и в Афганистане. «Хамви», выпускающиеся с 1984 года, сменили несколько поколений. Однако в процессе эксплуатации проявились недостатки этого типа внедорожников – в том числе уязвимость к подрыву с помощью заложенного у дороги фугаса. В качестве ответа на эти угрозы в ведущих армиях мира появились гораздо более защищенные машины.

«Хамви» выпускаются во множестве вариантов – в том числе могут быть носителем зенитно-ракетного комплекса Stinger и противотанкового вооружения.

Эти машины использовались и войсками антитеррористической коалиции, и афганской армией. К атакующим такие машины попали в качестве военных трофеев.

«Талибы демонстрируют нам свой «ганимат» — военные трофеи: американский военный внедорожник «Хамви», два пикапа и целый набор тяжелых пулеметов. Вокруг толпятся вооруженные до зубов люди», — описывает «Би-би-си» обстановку на занятой талибами территории Афганистана еще до падения Кабула, — Слышится стрекот вертолета, и талибы быстро исчезают вместе с «Хамви». Это напоминание о том, что афганская авиация все еще страшна для них и борьба не окончена».

Защищенные от мин и обстрела

Используется в военном конфликте в Афганистане и более серьезная колесная техника. В частности, полноприводная бронированная машина M1117 была принята на вооружение армии США в 1999 году. Такая техника способна выдержать взрыв мощностью до 5,4 кг в тротиловом эквиваленте и обстрел из стрелкового оружия, а также от бронебойных пуль калибра 12,7 мм – ее защищает композитная броня.

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РИА «Новости»

Сам многоцелевой бронеавтомобиль вооружен 40-мм гранатометом и двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный. Для того, чтобы рассеивать взрывную волну, днище машин такого класса имеет V-образную форму.

По состоянию на осень 2017 года, в армии Афганистана было более 250 таких машин.

Однако с переходом талибов в наступление афганская армия не оказала им серьезного сопротивления.

«Силы безопасности Афганистана утратили боевой дух из-за массированной пропаганды «Талибана», — цитирует агентство «Франс-Пресс» высокопоставленного чиновника из афганского Шибаргана, говорившего на условиях анонимности. — Еще до наступления «Талибана» <...> большинство силовиков сложили оружие, сняли форму, оставили свои части и бежали»

Мотоциклетная разведка

Широкое применение у боевиков «Талибана» в военных действиях нашли легкие мотоциклы. Экипажи из байкера и автоматчика используются для разведки с маскировкой под мирных жителей, пишет «Военное обозрение».

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Сочетание мотоцикла и бытового беспилотника позволяет существенно расширить пространство, обследуемое в ходе разведки

Сочетание мотоцикла и бытового беспилотника позволяет существенно расширить пространство, обследуемое в ходе разведки

Gulabuddin Amiri/AP

Пригодились мотоциклы и операторам дронов: выяснилось, что на мотоцикле человеку, управляющему беспилотником, весьма удобно оперативно менять позиции. Недорогой дрон позволил существенно расширить возможности оперативной разведки.

Ограниченная дальность бытового беспилотника компенсируется тем, что его оператор способен оперативно переезжать с места на место и охватывать большую площадь. Кроме того, разведка в таком случае ведется бесконтактно, не вступая в столкновение с противником. Полезен мотоцикл оказался и для переезда с места на место расчетов, обслуживающих тяжелое вооружение.

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