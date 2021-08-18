17 августа 2021, 19:29 Фоторепортажи От мотоциклов до броневиков: на чем воюют талибы*

Захват талибами (организация запрещена в РФ) столицы Афганистана Кабула сопровождается кадрами вторжения боевиков на улицы города на пикапах. Еще с девяностых годов афганские боевики оценили удобство и надежность этого типа кузова, а автомобиль Toyota Hilux даже стали называть «автомобиль джихада». Легкие грузовички популярны у них и сейчас – полиция Афганистана в свое время получила много подготовленных для бездорожья Ford Ranger, которые теперь достались террористам.



Транспорт, применяемый талибами в ходе военного конфликта, весьма разнообразен: у них много американских армейских внедорожников, а в отдельных случаях боевые задачи выполняют мотоциклисты.



Какие транспортные средства используют боевики, которые пришли к власти в Афганистане — в фотогалерее «Газеты.Ru»