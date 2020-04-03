Новые правила: как передвигаться по Москве

Теперь для поездки в другой район Москвы требуется веское основание – серьезная необходимость. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», – говорится в сообщении.

Водителям строго рекомендуется всегда иметь при себе удостоверяющий личность документ, пассажирам также лучше иметь паспорт или иную бумагу.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции, принятый Мосгордумой. За несоблюдение требований по приостановке массовых мероприятий, работе торговых точек и оказания услуг с личным присутствием людей должностным лицам придется заплатить 30-40 тыс. рублей.

Юридическим лицам за нарушение самоизоляции придется раскошелиться на 200-300 тысяч.

Нарушающих режим самоизоляции москвичей могут оштрафовать на 4 тысячи рублей – пешеходов и пассажиров общественного транспорта и такси, а водителей – на 5 тыс. руб., если они воспользовались своим транспортным средством.

С 3 апреля в Москве полицейские в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией начали проверять горожан, выходящих из дома. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и осведомляются о цели поездки.

В четверг мэр продлил до 1 мая все действующие в Москве ограничения. Режим спецпропусков для передвижения по городу власти вводить не стали.

Первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай ранее заявил РИА «Новости», что хотя в Москве не вводились новые ограничения по передвижению, техническая возможность по созданию «четкой пропускной системы, безусловно, есть».

С 30 марта в Москве для всех жителей действует режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только при необходимости обращения за срочной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для поездок на работу, если сотрудник обязан на нее ходить, а также – совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Выйти из дома можно и для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, или же — чтобы вынести мусор.

Распространение коронавируса нового типа значительно повлияло на работу ГИБДД. Теперь инспекторы минимизируют контакты с водителями, чтобы помешать распространению заболевания. Об этом сообщала 26 марта на своем официальном сайте пресс-служба МВД России.

«Меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Услуги по регистрации транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений теперь будут происходить только по предварительной записи — сделать это можно через Единый портал госуслуг.

Сокращается количество одновременно сдающих на водительские права в составе учебных групп — для этого будут откорректированы графики проведения экзаменов.

Направлять водителей в подразделения ГИБДД для рассмотрения дел об административных правонарушениях теперь будет нельзя — если у инспектора есть право принять решение по делу на месте, то он должен принять его там. Кроме того, должно быть минимизировано «нахождение граждан в служебных автомобилях <...> и помещениях стационарных постов ДПС».

Если направить водителя в подразделение ГИБДД все же придется, то будет назначена конкретная дата и время явки. Прием будет проходить в специальных помещениях, если есть возможность — через окошко приема посетителей.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД рекомендовано воздержаться от применения административных мер за нарушение сроков регистрации автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции, взаимодействующие с гражданами, должны носить маски. Помещения — санитарно обрабатываться и проветриваться «не реже одного раза в два часа».

В России, по последним данным, заразились коронавирусом более 3,5 тыс. человек. Умерли 30 пациентов, вылечились более двухсот.