Не увидел встречку: водитель получил пять лет за маршрутку

В Калининградской области Гвардейский районный суд вынес вердикт по громкому делу о ДТП с участием Mercedes-Benz 350 ML и маршрутки Mercedes Sprinter. В произошедшей 22 сентября 2017 года аварии, напомним, погибли семь человек, а одиннадцать пострадали – из них шестеро получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Виновным в произошедшем суд признал именно водителя внедорожника, 35-летнего местного жителя — он приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима.

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Мужчине предъявили обвинение по ч.5. ст. 264, максимальное наказание по которой предполагает до семи лет лишения свободы. В ходе судебных заседаний подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, к примеру, суд отнес

явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение потерпевшим причиненного ущерба, активное способствование расследованию преступления, оказание помощи пострадавшим.

Напомним, что авария произошла на объездной дороге города Гвардейск в 20.38 по местному времени (21.38 по мск).

В районе деревни Солдатово внедорожник Mercedes ML неожиданно вылетел на встречную полосу, где протаранил переполненную маршрутку Mercedes Sprinter, в которой находилось около 20 человек. Все они ехали по маршруту Калининград — Гусев.

Очевидцы тогда рассказывали, что иномарка попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречную полосу, где внедорожник и протаранил маршрутное такси. Находящимся во внедорожнике Mercedes повезло – мужчина-водитель и его жена благодаря подушкам безопасности травм не получили, а ехавшая с ними дочь пострадала, но несерьезно. А вот в автобусе оказались жертвы, в том числе, по данным местных СМИ, беременная женщина.

Судя по фотографиям с места ДТП, шансов выжить у пассажиров маршрутки, было не так много. У автобуса оказался полностью искорежен левый борт, помяты колеса, смято водительское место.

Фоторепортаж: В ДТП с маршруткой под Калининградом погибли 7 человек __is_photorep_included10903214: 1

В соцсетях очевидцы писали, что на данном участке магистрали из-за ремонта закрыт участок дороги, однако «работы на нем почти не ведутся». Также автомобилисты отмечают плохое освещение места, где произошло ДТП, из-за чего плохо видно сужение трассы. Это подтверждается и фотографиями с места аварии — никаких мачт освещения на снимках с места столкновения не видно.

Как все произошло, установило следствие. Так, калининградец следовал по федеральной трассе «Калининград — Черняховск — Нестеров» и доехал до поселка Солдатово Гвардейского района.

Оказалось, что в связи с дорожными работами на этом участке трассы была установлена временная разделительная полоса, разграничивающая противоположные потоки движения и действовало временное ограничение скоростного режима 40 км/ч.

Однако водитель, двигаясь со скоростью не менее 71,5 км/ч не снизил скорость. В результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом.

Между тем в областном МЧС и региональной ассоциации перевозчиков тогда сообщили, что маршрутное такси осуществляло нелегальный рейс. Более того, микроавтобус и вовсе не был приспособлен для междугородних перевозок.

«На маршрутном такси нет никаких опознавательных знаков транспортной компании-перевозчика, это подтверждает версию о том, что в аварию попала машина нелегального перевозчика. Рядом лежат трупы двоих мужчин, один, по всей видимости, труп водителя», — сообщали тогда местные СМИ.

Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК России по факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлекшего по неосторожности смерть семи человек. В настоящее время решения по делу пока не вынесено – «Газета.Ru» отправила в ведомство соответствующий запрос.