Драма в Питере: офицер погиб вместе с двумя детьми

В Санкт-Петербурге выясняют причины смертельного ДТП с участием трех транспортных средств, которое произошло накануне вечером, когда в городе прошел сильный дождь. По данным местных СМИ и сообщений очевидцев в соцсетях, авария произошла около восьми часов вечера на Петергофском шоссе:

водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с заполненным пассажирами маршрутным автобусом ПАЗ.

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«Пазик» следовал по маршруту К-404 от Балтийского вокзала до Ломоносова через город Петродворец. Участником аварии также стал автомобилист, ехавший за рулем кроссовера Audi Q5 на московских номерах, который следовал в попутном с Honda направлении: пытаясь уйти от столкновения, немецкая иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в забор.

На кадрах с места ДТП видно, что от белоснежной Honda практически ничего не осталось – столкновение было такой силы, что целой у иномарки осталась лишь передняя часть кузова. Основной удар пришелся на левую часть автомобиля.

Фоторепортаж: Офицер Минобороны устроил смертельное ДТП в Петербурге __is_photorep_included11808871: 1

У маршрутного автобуса оказалась серьезно разбита передняя часть. Многие очевидцы также сняли кадры после самой аварии, по которым очевидно, что выжить у находившихся в Honda людей не было никаких шансов. «Да, там все», — говорит мужчина за кадром.

По данным «Фонтанки», за рулем Honda находился 40-летний командир учебного батальона Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулёва по фамилии Панков. В результате ДТП погиб он сам и двое его сыновей – мальчики 10 и двух лет. Пассажиры маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Медики госпитализировали восьмерых человек.

По словам очевидцев, несколько человек вылетели через прямо через лобовое стекло ПАЗа.

Пострадали трое мужчин 32, 34 и 40 лет, четыре женщины 39, 41 и 59 лет, а также 13-летний подросток. Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом правой голени в состоянии средней тяжести в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. Взрослые доставлены в больницы: трое в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии. Еще девятерым пассажирам помощь оказали на месте происшествия и отпустили домой. Находившийся в Audi водитель не пострадал.

Как сообщила в своем твиттере вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, по состоянию на 12:00 часов среды, 20 июня, двое пострадавших остаются в НИИ Джанелидзе в состоянии средней тяжести, трое пострадавших — в Городской больнице №26 из них двое в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней тяжести. Ребенок из К.А. Раухфуса готовится к выписке.

По одной из версий, причиной ДТП стала плохая видимость из-за сильного дождя и скользкая дорога. Однако очевидцы также указали на колейность на этом участке трассы.

«Колея плюс скорость, плюс 197 регион — не местный, не знал что там поворот», — написал один из очевидцев.

Эту же версию поддержала очевидец Алла Андреева: «Колейность там имеется, перед мундиалем залатали заплатками дорогу, расположение заплаток не поддается логике вообще. На фотографии колею хорошо видно. В ней по сухому даже автомобиль мотает, настолько дорога разбита», — написала она в соцсетях.

«За 10 минут ливень начался стеной, самое поганое время, когда грязь с асфальта пеной встает. Звук удара был такой что за 100 метров приняли его за гром», — рассказал Артем Шеряков. «Передо мной почти было. Ливень и колея. Занесло в маршрутку», — сообщил Денис Шмигирилов.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно резонансное смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге совсем недавно, 18 июня в 1:05 у дома 73-75 по Невскому проспекту на регулируемом пешеходном переходе. Двое приятелей на Toyota Supra и Mercedes решили устроить гонки в центральной части города.

В итоге один из них насмерть сбил пенсионерку на зебре на Невском проспекте. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора одного из приятелей, на котором видно, что максимальная скорость одной из машин достигает 114 км/ч. При этом, судя по видео, водители Toyota и Mercedes двигались на зеленый свет светофора.