«Давай дубаснем»: как стритрейсеры сбили пенсионерку

Смертельное ДТП произошло 18 июня в 1:05 у дома 73-75 по Невскому проспекту на регулируемом пешеходном переходе. Инцидент попал в камеру видеорегистратора, запись с которого разместили в группе в соцсетях. Как сообщает «Фонтанка», двое приятелей на Toyota Supra и Mercedes решили устроить гонки в центральной части Санкт-Петербурга.

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На записи водитель Mercedes, в котором установлен видеорегистратор, останавливается на красном сигнале светофора на перекрестке. Рядом с ним останавливается его приятель на Toyota и они начинают переговариваться между собой через открытые окна автомобилей.

«Давай тут уже нормально дубаснем, — говорит водитель машины с регистратором. – Просто уже час ночи, завтра понедельник».

«Да, можно уже по домам, — отвечает водитель Toyota. – [Поедем] именно на зеленый, не на желтый».

По всей видимости далее загорается зеленый сигнал светофора и машины трогаются с пробуксовкой. Toyota выбивается вперед, затем автомобили сравниваются прямо перед тем самым пешеходным переходом и Supra сбивает женщину, которую можно едва различить в темноте. В этот момент на видеорегистраторе видна скорость – 88 км/ч. При этом максимальная скорость после ДТП у Mercedes доходит за несколько секунд до 114 км/ч, а затем автомобиль останавливается на обочине.

От полученных травм женщина, которой на вид было 60 лет, скончалась до приезда «скорой помощи». По данным «Фонтанки» у Toyota были номера Краснодарского края, за рулем машины находился ее 28-летний владелец. По данным издания, за последний год за ним числится чуть меньше десятка нарушений ПДД в Петербурге, в том числе, превышение скорости.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Газете.Ru» отказались оперативно прокомментировать инцидент и попросили прислать письменный запрос.

При этом в подписи к видеозаписи говорится, что водитель Toyota свою вину не отрицает. В случае, если водителя Supra посчитают виновным, ему грозит до пяти лет колонии по ч. 3 ст. 264 УК России «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Тем временем, в группе в соцсетях до сих пор продолжают обсуждать обстоятельства аварии. Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то утверждает, что стритрейсеры ехали на зеленый свет, а женщина перебегала на красный и вины гонщика в случившемся нет.

Другие обращают внимание, что женщина находилась уже в третье полосе, а значит начала переходить дорогу явно не на «красный» и, по всей вероятности, из-за возраста просто не успела перейти восьмиполосную дорогу на зеленый свет.

Один из комментаторов рассказала, что не раз замечала в городе водителя этой Toyota, нарушающего ПДД.

«Гонщик на Toyota постоянно носился по Невскому по полосам для общественного транспорта, спокойно ни разу не ездил и вот результат», – утверждает Мария.

Многие комментаторы недоумевают, как стритрейсеры могли безнаказанно гонять центру города, в котором проходят матчи чемпионата мира по футболу и где почти на каждом шагу можно встретить полицейских.

Между тем, в ноябре 2016 года «Газета.Ru» уже рассказывала скандальную историю с девушкой-пешеходом. Тогда инспекторы ГИБДД пытались задержать ее за переход якобы на красный свет в Орле. Дело в том, что пока она пересекала проезжую часть, загорелся красный и гаишники решили задержать, как им показалось, нарушительницу. Однако пешеход свою вину не признала и женщина начала спорить с полицейскими, в результате чего завязалась потасовка.

В итоге сотрудники ГИБДД написали на девушку заявления, что она якобы ударила одного из инспекторов по щеке. Как утверждали в пресс-службе регионального СК, «травму она не нанесла, но причинила физическую боль. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ». Подозреваемой грозило до пяти лет колонии. При этом девушка не отрицала, что ударила инспектора, но поясняла, что это произошло случайно.

«Я переходила дорогу на зеленый и банально не успела», — рассказывала она.

В ПДД довольно четко прописаны инструкции для пешеходов, касающиеся такой ситуации: «Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора», — указано в правилах.