Два испытательных пуска МБР «Сармат» выполнят до конца 2021 года

Два испытательных пуска новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется выполнить до конца 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первый из них, как ожидается, состоится в ноябре.

«В рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) планируется выполнить в 2021 году два пуска МБР «Сармат» с космодрома Плесецк», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года планируется провести первый пуск «Сармата», а государственные испытания намечены на 2022 год.

Эти ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 «Воевода». Они будут способны атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника. «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО.