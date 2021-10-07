Американская атомная подлодка столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным предметом

Американская атомная подводная лодка «Коннектикут» столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным предметом, в результате чего пострадали 11 моряков, сообщает ведомственное издание ВМС Соединенных Штатов USNI News.

«Быстроходная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) класса Seawolf во второй половине дня 2 октября, во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, столкнулась с неизвестным объектом, находясь под водой», — заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США, капитан Билл Клинтон.

Он уточнил, что в результате столкновения 11 членов экипажа подлодки получили ранения легкой и средней тяжести.

«Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными», — уточнил Клинтон.

Представитель Тихоокеанского флота США заявил, что этот инцидент произошел на прошлой неделе.

Ранее WSJ рассказала о секретной миссии американцев на Тайване.