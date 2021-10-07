В России разработали метод борьбы с «загоризонтным десантом» США

Высадку морского десанта армии США на российское побережье можно сорвать с помощью массированного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

В статье отмечается, что протяженность береговой линии РФ составляет тысячи километров, в то же время многие участки расположены в труднодоступной и малонаселенной местности, что облегчает их захват противником. При этом, как утверждают авторы статьи, армия США придерживается тактики «загоризонтного десантирования», то есть начинает высадку за 30-50 миль (40-65 километров) от береговой линии.

В подобных условиях вражеские морские десанты можно эффективно уничтожать за счет массированного применения малых БПЛА, говорится в статье. Дроны смогут наносить удары небольшими боеприпасами, а также выводить из строя живую силу и технику противника. Кроме того, российские беспилотники будут обозначать дислокацию кораблей противника радиомаяками, по которым будут наводиться на цели самолеты ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что специалисты Научно-исследовательского института современных телекоммуникационных технологий создали новый военный разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР», способный работать на высоте до 5 км. БПЛА способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, которые работают как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник обладает малой акустической заметностью.