В ассоциации офицеров раскрыли число российских военных инструкторов в ЦАР

Генеральный директор организации под названием «Содружество офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов заявил, что на данный момент в Центральноафриканской республике находится 1135 российских военных инструкторов, сообщает РИА «Новости».

«Количество специалистов СОМБ составляет 1135 человек. В ЦАР инструкторы будут находиться столько, сколько будет необходимо правительству и народу ЦАР. Сроки определены контрактом, который регулярно обновляется. Правительство нацелено на расширение сотрудничества», — рассказал Иванов.

Ранее ООН обнародовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР.

В документе говорится, что в ЦАР действуют сотни иностранных «инструкторов». При этом подчеркивается, что выходцы из России составляют основную массу таких специалистов. По приводимым в докладе данным, с конца 2020 года в республике действовало якобы от 800 до 2 100 иностранных инструкторов из России, Сирии, Ливии и других стран.