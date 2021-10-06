«Панцирь-С1» отразили атаку ударных беспилотников на учении в Новосибирской области

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в ходе учения в Новосибирской области отразили атаку группы ударных беспилотников условного противника на командный пункт и инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Воздушные цели условного противника были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения комплексов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, расчеты ЗРПК во время маневров отработали задачи по ликвидации движущейся колонны легкобронированной техники условного противника из 30-миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до 2 тысяч метров, уточнили в пресс-службе.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» был создан для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любой погоде. Современное ракетно-пушечное вооружение может поразить все типы пилотируемых и беспилотных целей.

Ранее сообщалось, что «Панцирь-С» уничтожил беспилотник (БПЛА), при помощи которого боевики из Идлибской зоны деэскалации пытались атаковать авиабазу Хмеймим.