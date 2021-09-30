Эрдоган заявил, что Турция вынужденно купила С-400, так как США не продавали Patriot

Турции не пришлось бы покупать российские системы ПВО С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot. Об этом в интервью New York Times рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы сами покупаем свое вооружение», — заявил он.

Турецкий президент добавил, что предыдущая администрация США, возглавляемая экс-президентом Дональдом Трампом и генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердили право Анкары самостоятельно выбирать себе поставщиков оружия.

Комментируя похолодание двусторонних отношений между Турцией и США на фоне закупок российского вооружения, Эрдоган заявил, что «оно того стоило». При этом он добавил, что связи Анкары с Вашингтоном носят принципиально важный характер, который необходимо сохранить и укрепить.

27 сентября Эрдоган объявил о намерении закупить еще одну партию российского зенитно-ракетного комплекса С-400.