Тетя пропавшего из воинской части на Урале срочника объяснила, почему он заблудился в лесу

Пропавший во время учений на Урале солдат срочной службы мог заблудиться в лесу, так как никогда не жил в подобной местности. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» выразила его тетя Наталья Владимировна.

«Если человек, допустим, никогда не жил возле лесов. Никогда не ходил ни на охоту, ни на рыбалку. Человек не был в лесу. У них там, где он проживал, роща березовая, а здесь, как я понимаю, тайга», — сказала она.

Женщина добавила, что все братья пропавшего солдата прошли службу в армии, поэтому для него это не было проблемой. Наталья Владимировна заверила, что молодой человек воспитывался в нормальной семье и никто не пытался «откосить» от воинской службы.

«Я сильно сомневаюсь, что они [родители солдата] думают, что он сбежал, зная своего ребенка», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Иван Катлинских, который отклонился от маршрута патрулирования и заблудился при учениях в лесу, был найден мертвым. Воинская часть, где служил 20-летний солдат, расположена в поселке Свободный под Нижним Тагилом.