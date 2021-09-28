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Около аэропорта Багдада загорелась военная база с войсками США

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В Ираке около аэропорта Багдада произошел пожар на территории военной базы «Виктория», сообщает телеканал Аль-Маядин.

На этой базе дислоцируются войска США. О причинах пожара на данный момент не сообщается, информации о пострадавших нет.

Силы США и их союзники вошли в Ирак весной 2003 года с целью свержения правительства Саддама Хусейна.

Американские войска были официально выведены из Ирака в 2011 году, но после начала гражданской войны в Сирии и экспансии Исламского государства (организация запрещена в России) администрация президента Барака Обамы приняла решение о возвращении американских войск в Ирак в 2014 году.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими объявят о выводе американских солдат из Ирака. Сейчас там около 2,5 тыс. военнослужащих США.

В начале прошлого года парламент Ирака принял резолюцию, которая призывала правительство прекратить любое иностранное военное присутствие на территории страны.

Летом 2021 года Соединенные Штаты полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии талибы заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

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