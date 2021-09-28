В Южной Корее заявили, что продолжат курс на сближение с КНДР после ракетных пусков

Представитель южнокорейского Министерства объединения заявил, что Сеул продолжит прилагать усилия для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и продвижения диалога с Пхеньяном, не взирая на последние ракетные пуски, которые произвела КНДР, передает ТАСС.

«Продолжим работать над мирным урегулированием таких обостряющих военную напряженность ситуаций, как ракетные пуски (КНДР. — «Газета.Ru»), — сказал чиновник.

По его словам, позиция правительства состоит в том, что необходимо продвигать мир и укреплять отношения с помощью диалога и сотрудничества.

Согласно данным южнокорейских военных, Северная Корея осуществила новый ракетный пуск в восточном направлении около 06.40 по местному времени (00.40 мск). По предварительной информации, снаряд представляет собой ракету малой дальности — использование такого вооружения не запрещено Советом безопасности ООН.

Ранее 15 сентября стало известно, что Северная Корея с разницей в несколько минут запустила две ракеты в сторону Японского моря. Запущенная КНДР ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В японском Минобороны заявили, что действия Пхеньяна являются «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

Позже северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что пуски баллистических ракет, которые прошли 15 сентября, были испытанием железнодорожного ракетного комплекса.