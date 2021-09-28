В России создали первую систему охраны периметра с боевыми модулями-роботами

В России разработана новая и уникальная система охраны периметра «Прометей» с боевыми модулями-роботами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), создавшего эту систему, Игорь Афанасьев.

По его словам, данная система одновременно управляет до 16 боевыми модулями, на которых установлены крупнокалиберные пулеметы. Эти роботы способны обнаружить нарушителя, оповестить об угрозе и если необходимо, защитить охраняемый объект.

«В любом удобном месте находится оператор, который с пульта управляет всеми 16 системами, переключаясь на приоритетный боевой модуль», — сказал Афанасьев.

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