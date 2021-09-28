Пентагон расскажет подробности вывода войск из Афганистана

Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отчитаются перед американскими сенаторами, как был организован вывод войск из Афганистана, во время которого власть в стране захватило движение «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости».

Доклад заслушает сенатский комитет по вооруженным силам, отмечает агентство. Слушанье будет открытым в начале, остальная часть пройдет в закрытом режиме.

РИА «Новости» предполагает, что сенаторов интересует, почему афганское правительство и силовые органы самоликвидировались до ухода американских военных, несмотря на поддержку Запада. Кроме того Остину и Милли, вероятно, придется объяснить, почему в захваченной талибами стране остались сотни американцев и тысячи союзников-афганцев.

Кроме того, члены комитета могут спросить об обстоятельствах теракта, прогремевшего в кабульском аэропорту, в результате которого погибли 13 военных США и не менее 170 афганцев, и ракетного удара возмездия, унесшего жизни десяти гражданских лиц, добавляет агентство.

Ранее в конгрессе США призвали объявить Байдену импичменту из-за нудачного завершения афганской кампании.