Украинские военные на учениях со странами НАТО отработали пуски ракет «Бук-М1»

Украинские военные провели пуски зенитных управляемых ракет «Бук-М1» в ходе учений «Объединенные усилия — 2021» при участии представителей стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВС Украины.

Стратегические командно-штабные учения ВСУ «Объединенные усилия — 2021» стартовали 22 сентября и завершатся 30 сентября. В маневрах принимают участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники. Задействовано до 85 единиц танков, до 420 боевых бронированных машин, до 50 ракетных и артиллерийских систем, до 20 боевых кораблей и до 30 единиц вертолетов и самолетов.

14 сентября в Одессе состоялись совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО «Нерушимая устойчивость». Как сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны Украины, учения были направлены на поддержку украинского государства «в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе».