Российские вертолеты провели в Киргизии учения с пусками ракет

Российские военнослужащие отдельной вертолетной эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Казахстане, провели учения на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс» о ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В ходе маневров летчики выполнили тренировочные полеты в горной и высокогорной местности. Два вертолета Ми-8МЕВ5, задействованные в учениях, выполнили около 50 пусков неуправляемых ракет класса «воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим легкобронированную колонну техники и мобильные командные пункты условного противника.

В учениях были задействованы около 50 человек летного и инженерно-технического состава. Летчики выполнили более 20 вылетов.

Маневры в Киргизии состоялись на фоне осложнившейся ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан» (организация запрещена в России).

Объединенная российская военная база «Кант» расположена в Чуйской области Киргизии, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДК.

В сентябре российские штурмовые самолеты также провели учения в Киргизии с пусками ракет. Экипажи Су-25СМ отработали нанесение удара по наземным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8. В учениях были задействованы 10 самолетов и более 400 военных.