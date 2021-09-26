Литва отправит на Украину военную амуницию на €677 тыс.

Власти Литвы намерены передать Киеву военную амуницию стоимостью €677 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио Эл-эр-тэ.

«Министерством обороны подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов», — сообщили в эфире радиостанции.

Уточняется, что стоимость бронежилетов составляет €617,8 тыс., а баллистических поясов — €59,3 тыс. По данным радиостанции, предложение о передаче амуниции было подготовлено на основе просьбы, направленной со стороны Украины.

Ранее Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, способные нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. В апреле 2021 года их уже применили в Донбассе.