Лавров заявил о неприемлемости любых войн между ядерными державами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблеи ООН заявил, что любые военные конфликты между странами, обладающими ядерным оружием, неприемлемы, сообщает РИА «Новости».

«Мы за то, чтобы отношения между великими державами были взаимоуважительными, чтобы никогда эти отношения не перерастали, ну, в ядерную войну-то это точно. Хорошо, что президенты Путин и Байден подтвердили неприемлемость ядерной войны в принципе, но я-то считаю, что любая война между великими державами, между ядерными державами неприемлема, потому что риски ее перерастания в ядерный конфликт огромные», — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал создание альянса AUKUS.

Он отметил, что создание военно-политического альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов может повлиять на взаимоотношения Евросоюза и России в направлении сотрудничества.