ВМФ России следит за испанским патрульным кораблем в Черном море

ВМФ России контролирует действия патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика «Виареджио» ВМС Италии в Черном море. Об этом журналистам сообщил представитель Национального центра управления обороной России, передает ТАСС.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что ракетный катер «Даниолос» ВМС Греции 10 июля вошел в акваторию Черного моря, за ним наблюдают силы Черноморского флота.

До этого военно-морские силы (ВМС) Великобритании сообщили, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth, когда судно проходило в Средиземное море.

Инцидент произошел 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды России вблизи Крыма.