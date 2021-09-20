Американцы нанесли авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды*» в Сирии

Военные Соединенных Штатов атаковали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида (организация запрещена в России)» в Сирии. Об этом он заявил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает PBS NewsHour.

Американская сторона считает, что удалось поразить цель. Сведения предоставлены Центральным командованием вооруженных сил США, признавшего ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.

«По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», — пояснил Кирби.

Ранее сообщалось, что провинция Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо формирований вооруженной оппозиции, там дислоцируются части и подразделения постоянно меняющей названия группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)*, которая связана с террористической сетью «Аль-Каида*». В южной части мухафазы, недавно освобожденной от террористических формирований, побывал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.