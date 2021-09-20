МИД прокомментировал возможную передачу «Железного купола» Украине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о возможной передаче Соединенными Штатами систем противовоздушной обороны «Железный купол» Украине, передает РИА «Новости».

«Мы слышим много разговоров, надо посмотреть, что будет», — подчеркнули в ведомстве.

15 сентября издание Politico сообщило, что в Конгрессе США обсуждается вопрос о включении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, обязывающей Белый дом продать или передать Украине новые системы противовоздушной обороны, в том числе две системы «Железный купол», купленных американкой стороной у Израиля еще два года назад.

Позднее советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что одна из систем противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome) может быть размещена на линии соприкосновения для защиты Мариуполя, в случае, если Вашингтон передаст их Украине.

Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. Израильская армия пользуется этой системой с 2011 года.

Новость дополняется.